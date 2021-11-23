Последние фотоснимки, опубликованные ВВС Вьетнама, показывают, что поставка 12 перспективных учебно-тренировочных самолетов Як-130, заказанных у России в начале 2020 года, уже началась. Об этом сообщает китайский портал Sohu. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В ряде СМИ была опубликована информация о том, что Вьетнам готов покупать современные истребители западного производства, в том числе модернизированные бывшие в употреблении F-16, чтобы сломить монополию на истребители российского производства во вьетнамских ВВС. В этих сообщениях отмечалось: как и Индия и другие страны, ВВС Вьетнама якобы также недовольны авионикой, вооружением и ремонтопригодностью истребителей российского производства, а также тем, что российские истребители «плохо» работают в тропических условиях.

Однако на данный момент нет какой-либо конкретной информации о том, что ВВС Вьетнама будут оснащены истребителями, произведенными не в России, а в других странах.

На сегодняшний день самым передовым истребителем, состоящим на вооружении ВВС Вьетнама, является российский Су-30МК2. Этот истребитель с самого начала проектировался как многоцелевой, он обладает высокой способностью наносить удары типа «земля-море». Но на самом деле его общие характеристики заметно уступают характеристикам Су-30МКИ ВВС Индии.

После непрерывной трансформации последнего его боевая эффективность значительно повысилась. После воздушной войны между Индией и Пакистаном в 2019 году Россия выразила готовность использовать некоторые технологии Су-57 для модернизации Су-30МКИ ВВС Индии, хотя пока что это не реализовано.

Последняя партия истребителей Су-30МК2 была поставлена в ВВС Вьетнама примерно в 2015 году. В эпоху бурного развития технологий, особенно в эпоху масштабного оснащения самолетами пятого поколения вьетнамские Су-30МК2 сложно назвать «продвинутыми».

В самой России ВВС в большей степени еще имеют парк Су-30СМ, разработанного на базе Су-30МКИ, хотя уже запущена его усовершенствованная модель Су-30СМ2. Естественно, Вьетнам не желает сильно отставать: сообщается, что он намерен закупить новейшие истребители Су-57Э, которые являются экспортными моделями Су-57, используемых российскими военными.

Последние фотографии, опубликованные ВВС Вьетнама, показывают, что поставка 12 перспективных учебно-тренировочных самолетов Як-130, заказанных у России в начале 2020 года, уже началась. 925-й полк ВВС Вьетнама до этого времени имел о оснащении Су-27, Су-27СК, Су-27УБК и Су-27ПУ, которые были поставлены в 1990-х годах и уже очень стары. Даже без учета тропических условий во Вьетнаме, по оценкам, срок службы этих самолетов почти что выработан.

Прибытие Як-130 положило конец проблеме ВВС Вьетнама, которые вплоть до этого времени действовали без продвинутых учебно-тренировочных самолетов. Раньше ВВС Вьетнама нуждались в помощи России и даже Индии для обучения пилотов истребителей Су-27/30 (не удивляйтесь, Индия готовит пилотов истребителей Сухого и обслуживающий персонал для многих стран).

Теперь наличие Як-130 не только позволит ВВС Вьетнама организовать полный курс подготовки пилотов, но будет стоить дешевле в эксплуатации. Ведь полеты двухместных истребителей Су-27, таких как Су-27УБК и Су-27ПУ, обходятся весьма дорого, тем более в частых тренировках.

Кроме того, эти усовершенствованные учебно-тренировочные машины Як-130, закупленные Вьетнамом, также обладают способностью наносить удары по наземным целям и могут запускать различные высокоточные вооружения российского производства. Учитывая, что российские ВВС используют Як-130 для обучения пилотов Су-57, многие эксперты уже предположили, что покупка Вьетнамом Як-130, скорее всего, станет и подготовкой к будущему прибытию Су-57.