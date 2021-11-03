Черноморский флот держит на прицеле американский флагманский корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Он находится в полной готовности жестко отреагировать на малейшее провокационное действие и наказать Соединенные Штаты за излишнее высокомерие в Черном море, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации напоминают историю с эсминцем «Дефендер», который вторгся в территориальные воды РФ и еле унес ноги от катеров береговой охраны. Против нынешних гостей выйдут вооруженные ракетами «Калибр» боевые корабли и самолеты, поэтому лучше им не пытаться демонстрировать силу.

Эксперты напоминают слова главы МИД Сергея Лаврова о возможности задействовать самый жесткий план по защите национальных интересов России. Они отмечают, что США окончательно разозлили Москву своими наглыми выходками, поэтому больше она терпеть не намерена. Следующая провокация обернется стрельбой без предупреждения по американским кораблям и весьма негативными последствиями для них.