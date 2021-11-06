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После распада СССР Россия испытала серьезные проблемы со строительством больших боевых кораблей. Однако она нашла выход из сложившейся ситуации. В 2015 году она ошарашила все международное сообщество трюком своих новых кораблей проекта 21631 «Буян-М», рассказали журналисты китайского издания Sohu.

Авторы отметили, что оказавшись в сложном положении, Россия начала строить малые ракетные корабли, которые на Западе сперва даже не восприняли всерьез. Однако в 2015 году эти МРК громко заявили о себе.

Тогда корабль проекта «Буян-М», который находился в Каспийском море, нанес мощный удар по сирийским террористам ракетой «Калибр». Она преодолела расстояние в полторы тысячи километров и точно поразила цель, что для Запада стало настоящим шоком.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что с тех пор США и страны НАТО с восхищением и уважением смотрят на корабли российского флота, не обращая внимания на их габариты.

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