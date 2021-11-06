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Соединенные Штаты бросает в дрожь даже одно упоминание о российских стратегических ракетоносцах Ту-160 над Мексиканским заливом. Что будет, когда эти самолеты начнут патрулирование, даже сложно себе представить, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», поясняют, что США не просто так содрогаются от ужаса. Россия намерена отправить свои самолеты фактически на «задний двор» Америки и контролировать все воздушное и водное пространство.

При этом Ту-160 – это очень быстрый самолет, способный моментально развивать сверхзвуковую скорость. Он имеет большую дальность полета и свободно может патрулировать территории рядом с США на протяжении многих часов. Эксперты считают, что это будет достойный ответ Соединенным Штатам за все провокации, которые они устраивали рядом с российскими границами.

Если же Россия сумеет договориться с одной из стран Латинской Америки, она сможет разместить свои стратегические бомбардировщики в непосредственной близости от США и контролировать буквально каждое их движение.

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