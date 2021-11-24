Соединенные Штаты предпринимают все возможные меры, чтобы удержать ускользающее из их рук мировое господство. Для этой цели они готовы использовать силу, что подтвердили недавние учения истребителей F-35A. Эти самолеты США намерены задействовать для нанесения по РФ ядерного удара, уверен военный эксперт портала Sohu Чжан Сюэфэн.

В своей публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», он отмечает, что Соединенные Штаты вооружили истребители водородными бомбами B61. На учениях, в которых участвовало 10 самолетов, тестовый запуск этих боезарядов прошел успешно.

Чжан Сюэфэн уверен, что именно Россию США видят главным своим противником. Они намереваются запугать ее своими маневрами с ядерными ракетами, однако в распоряжении РФ также имеется подобное смертоносное оружие. Если Вашингтон попробует атаковать ее, он получит мощный ответный удар, который сотрет Америку с лица земли.