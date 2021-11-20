За последние несколько недель почти 70 тысяч украинских бойцов покинули ВСУ и ушли на гражданку. Китайский портал Sohu поясняет, что на их решение повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, что украинцы и русские – это один народ.

Подавляющее большинство граждан осознает, что российский лидер прав. Однако в настоящий момент в Киеве царит прозападный режим, для которого подобные заявления являются серьезным раздражающим фактором. Власти постоянно корректируют историю, подгоняя ее под свои безумные высказывания и пытаются промывать украинцам мозги, изображая страну частью западной культуры.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», уверены, что США и НАТО просто используют Украину, внушая ей подобные мысли. Цель Запада – развязать войну с РФ чужими руками, поэтому он действует через Украину, Грузию, Прибалтику. При первой же возможности США пожертвуют этими пешками, которые упорно не хотят понимать правила большой игры.