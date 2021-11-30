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Первым покупателем новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» скорее всего станет государство – представитель НАТО, считают военные эксперты китайского издания Sohu. Они пояснили, что ни Китаю, ни Индии, эта честь не достанется.

По словам авторов публикации, наиболее вероятным первым покупателем новой ЗРС является Турция. РФ точно не откажется продать ей комплексы и даже обрадуется предложению об их покупке.

Эксперты, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», пояснили, что Анкара не собирается отказываться от комплексов С-400 «Триумф», несмотря на давление со стороны США. Она также оценит уникальные возможности новейшей ЗРС и поэтому с удовольствием купить ее у России.

Это поможет Турции не только построить эшелонированную систему обороны, но и получить дополнительные аргументы для торга с Западом.

Таким образом авторы опровергли утверждение американских экспертов, что первыми в очереди за комплексами С-500 «Прометей» будут Китай и Индия.

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