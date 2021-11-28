В 2026 году российский флот получит первый из двух вертолетоносцев, которые строятся по уникальному собственному проекту. Для США новость об этом стала настоящей сенсацией. Американские высокопоставленные военные и эксперты не могут понять – откуда у РФ появились технологические решения, в разы превосходящие все, что есть у Пентагона.

Китайское издание Sohu, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», рассказывает, что воплощать идеи разработчиков вертолетоносцев будет крымское предприятие «Залив», расположенное в Керчи. Недавно была завершена его модернизация, которая позволила устранить те проблемы, до которых завод довел Киев.

Американские эксперты уверены, что РФ воспользовалась помощью Китая, так как у нее самой нет технологий для создания вертолетоносцев. Однако авторы публикации это отрицают. Они отмечают, что завод «Залив» способен на решение и более сложных задач. Кроме того, РФ никогда не будет просить ни у кого помощи, так как ее возможности позволяют реализовывать самые серьезные военные проекты.