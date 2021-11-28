Мощный керосиновый душ обрушился на американских моряков, которые вздумали насмехаться над советским истребителем Су-27. Китайское издание Sohu напоминает этот забавный эпизод времен холодной войны, чтобы немного остудить горячие головы организаторов провокаций против России в США.

«В экстремальных ситуациях военнослужащие РФ и США действуют по-разному, что обусловлено особенностями менталитета. Инцидент с истребителем Су-27 в эпоху холодной войны является лучшим тому подтверждением», — рассказали китайские эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”.

Моряки американского корабля, который слишком уж близко подобрался к границам СССР издалека заметили отправленные на перехват истребители и начали демонстрировать оскорбительные жесты. Пилот Василий Цымбал не стал терпеть подобное и ответил экипажу судна. Он пролетел фактически над самой палубой и слил на моряков часть керосина из баков. Американцы мгновенно разбежались, испуганные таким «душем».