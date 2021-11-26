Российский вертолет вызвал панику у экипажа американского эсминца USS Porter, недавно участвовавшего в учениях в Черном море, рассказали эксперты китайского издания Sohu. По их словам, моряки ВМС США растерялись и даже бросились готовиться к бою.

Корабль участвовал в военно-морской операции Шестого флота, когда вдруг сработал сигнал тревоги. Причиной стал приближающийся российский вертолет, который патрулировал акваторию Черного моря. Экипаж корабля практически в полном составе выбежал на палубу, а офицеры в панике дали команду подготовиться к бою.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», рассказали, что вертолет в этот момент завис на незначительном расстоянии от эсминца и некоторое время оставался на месте. Когда напряжение достигло апогея, винтокрылая машина внезапно развернулась и быстро исчезла за горизонтом.

Паника американских моряков вполне объяснима. Они отлично понимают, что провокационные маневры на российской территории совершенно не устраивают Москву. И что последствия подобных операций могут быть самыми негативными даже из-за мелкой случайности.