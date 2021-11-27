Эксперты китайского издания Sohu выдвинули свою версию крушения истребителя F-35 c авианосца Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Они считают, что самолет предпринял неудачную попытку перехватить российский Су-30.

Авторы публикации в качестве доказательства своей гипотезы приводят заявление главы Минобороны Великобритании. Напомним, что Бен Уоллес сообщил, что истребители с авианосца «Королева Елизавета» более 30 раз вылетали на перехват российских самолетов. Су-30 якобы следили за кораблем после его выхода из Тихого океана в Средиземное море.

Вполне вероятно, что именно во время одного из таких перехватов F-35 рухнул в воду. Пилоту удалось катапультироваться, так что для него все обошлось лишь легким испугом.

Ранее сообщалось, что истребитель потерпел крушение из-за халатности техников, не выполнивших на должном уровне работы по обслуживанию самолета.