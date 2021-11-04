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Аномальные полеты американских бомбардировщиков над Черным морем были частью учений НАТО, в которых блок отрабатывал ядерный удар по России, пишет китайское издание Sohu. Авторы указывают, что Москва не особо испугалась этих маневров, поэтому в акваторию вошли флагман Шестого флота США и эсминец USS Porter.

Ситуация в Черноморском регионе и вокруг России вообще обострилась после высылки дипломатов НАТО и закрытия миссии Альянса в Москве. США после этого стали вести себя еще более нагло, причем на публике они регулярно подчеркивали, что учения никак не затрагивают РФ.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», задаются вопросом – почему США позволяют себе подобные действия и втягивают в них свой сервисный центр под названием НАТО. Они также отмечают, что этот вопрос давно не дает покоя и многим гражданам РФ. Ведь Соединенные Штаты отлично знают, что российский президент Владимир Путин – совсем не мягкий лидер, который будет спускать все с рук потенциальному противнику. Рано или поздно Вашингтон перейдет красную линию и окажется под ударом Москвы. Готов ли он сражаться так же смело, как провоцирует Россию и транслирует бесконечные антироссийские заявления?

Авторы отмечают, что именно США виноваты в конфликте между РФ и большинством европейских стран. Вашингтон «промывает мозги» своим союзникам, вкладывает в них мифы о нападении РФ, хотя единственный агрессор сейчас – это именно Соединенные Штаты.

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