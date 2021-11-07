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Россия относится к тем немногим государствам мира, которые способны на равных конкурировать с Соединенными Штатами. Подтверждением того является появление в ее распоряжении истребителя пятого поколения Су-57, который в случае вооруженного столкновения вполне может превратиться в «убийцу» американских ВВС. Подробности рассказали журналисты вьетнамского издания Soha.

Они отметили, что это не очередная модель в череде истребителей России, а мощная воздушная боевая платформа, способная создать проблемы любому противнику. Лучшими в мире по версии экспертов считаются боевые самолеты F-35 и F-22, разработанные в США, однако они не могут продемонстрировать ничего такого, что имеется в арсенале Су-57.

Российский истребитель впечатляет грамотно подобранным набором вооружений. Так, он может наносить удары на огромных дистанциях, для чего его снабдили ракетами Р-37М. Боезаряды Р-74М2 позволяют атаковать противника с небольшого расстояния. Также есть противорадиолокационные ракеты Р-77М, которые преодолевают помехи, поставленные противником и достигают целей в сложных метеорологических условиях.

Также Су-57 способен использовать широкий ассортимент ракет класса «воздух-поверхность» и авиабомбы КАБ-500 или КАБ-250 для поражения наземных целей.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают и одной из главных преимуществ российского самолета – отсутствие такой сильной зависимости от связи и навигационных систем, как у F-35. Поэтому Су-57 – это смертоносная боевая система, которая с момента своего появления вызывает у США беспокойство.

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