читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Размолвка с Россией и нежелание НАТО принимать Украину в свои ряды, вынуждают Киев все чаще говорить о возможном восстановлении своего ядерного арсенала. Однако такой шаг ничем хорошим для страны не закончится, уверены авторы вьетнамского издания Soha.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, поясняют, что киевские власти, делая заявления о восстановлении ядерного запаса, совершенно забывают об отсутствии необходимых для этого ресурсов. Получается, что их высказывания – это попытка напугать то ли Россию, то ли Североатлантический альянс. Пока успехов в этом достичь не удалось.

Но даже если предположить, что Киев найдет ресурсы и действительно займется созданием совсем недешевого ядерного оружия, это приведет Украину к гражданской войне.

Экономическая ситуация в стране очень близка к катастрофе. И без того совершенно никчемную экономику медленно добивают коронавирус и неадекватные решения президента Зеленского. Недовольство народа зреет постепенно, но если Киев заявит о создании ядерного оружия в таких условиях, процесс заметно ускорится. И Украина получит социальный взрыв, граничащий с еще одной гражданской войной.

Вам может понравиться

Писатель из США назвал Европу “нищей помойкой со странами-нищебродами”

Американский писатель Дэвид Харсания назвал Европу, которой восхищается «интеллектуальная элита» Соединенных Штатов, «нищей помойкой». Он развенчал все существующие в США мифы о прелестях европейского континента. Сами эти элиты, по словам

Мэр Киева Кличко: Из-за тарифов на газ малые города Украины оказались на грани банкротства

Действующие на Украине тарифы на газ довели малые города страны до банкротства, уверен мэр Киева Виталий Кличко. Он пояснил, что реальная цена на голубое топливо гораздо выше тарифов, поэтому властям

Генерал Бужинский рассказал, как именно ВС РФ “уничтожат украинские войска” в случае войны

Усиление военного присутствия неподалеку от украинской границы является вполне оправданным шагом России, уверен генерал-лейтенант Евгений Бужинский, возглавляющий Центр политических исследований. Он пояснил, что в условиях экономического, политического и информационного давления
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |