Размолвка с Россией и нежелание НАТО принимать Украину в свои ряды, вынуждают Киев все чаще говорить о возможном восстановлении своего ядерного арсенала. Однако такой шаг ничем хорошим для страны не закончится, уверены авторы вьетнамского издания Soha.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, поясняют, что киевские власти, делая заявления о восстановлении ядерного запаса, совершенно забывают об отсутствии необходимых для этого ресурсов. Получается, что их высказывания – это попытка напугать то ли Россию, то ли Североатлантический альянс. Пока успехов в этом достичь не удалось.

Но даже если предположить, что Киев найдет ресурсы и действительно займется созданием совсем недешевого ядерного оружия, это приведет Украину к гражданской войне.

Экономическая ситуация в стране очень близка к катастрофе. И без того совершенно никчемную экономику медленно добивают коронавирус и неадекватные решения президента Зеленского. Недовольство народа зреет постепенно, но если Киев заявит о создании ядерного оружия в таких условиях, процесс заметно ускорится. И Украина получит социальный взрыв, граничащий с еще одной гражданской войной.