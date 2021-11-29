Любая мотивация хороша для стимулирования граждан к вакцинации от коронавируса, отметили в правительстве Санкт-Петербурга. Но в реальности чиновники игнорируют такую возможность.

Вместо поощрения за вакцинацию от COVID-19, власти Северной столицы предпочитают запреты и ограничения. Введение системы QR-кодов в Петербурге перенесли с 1 на 27 декабря на фоне общественного недовольства. Спикер Заксобрания Александр Бельский назвал такую меру вынужденной.

«Понятно, что где-то могут быть какие-то перегибы на местах. Но давайте так, мы, объективно говоря, вводим QR-коды не для того, чтобы усложнить жизнь жителям. Нет, мы находимся в определённой ситуации, связанной с пандемией, и любая мотивация, чтобы люди прививались и чтобы мы все вернулись уже к нормальной жизни, она должна быть», — заявил Бельский в ходе брифинга 24 ноября.

Правительство Петербурга в вопросе поощрения населения к вакцинации сделали ставку на силу «кнута», пренебрегая «пряниками». На фоне критики в прессе в адрес Смольного, в ноябре была анонсирована возможность выплат пожилым горожанам в размере 2 тыс. рублей. Губернатор Александр Беглов отметил, что мера принята после обращения «ветеранской общественности» с просьбой поддержать вакцинацию.

Так как финансовый год завершен, выплаты планируется приурочить ко Дню Победы, о чем сообщила врио председателя городского комитета по социальной политике Елена Фридрикова. В комитете объяснили, что при расчете выплат учитывали людей, которые пройдут вакцинацию в 2022 году.

При отсутствии средств в бюджете Северной столицы можно было бы подключить спонсоров по примеру Москвы. В апреле в столице запустили программу «Миллион призов», а мэр Сергей Собянин обратился к бизнесу с предложением организовать сбор средств для проекта. По сравнению с другими регионами, петербургские власти не настроены поощрять сознательных граждан призами. Беглов же считает, что вакцинация в городе проходит успешно.

«Обстановка улучшается. И большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда, 39 тысяч в сутки. Естественно сейчас идет снижение заболеваемости», — подчеркнул губернатор.

Журналисты подсчитали, что в городе на Неве за все время прививочной кампании вакцинацию прошли около 50% населения. Привить оставшиеся 30% за полтора месяца — сложная задача, требующая усилий. Но в Смольном не хотят поощрять прошедших вакцинацию, а также привлекать спонсоров.