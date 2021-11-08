Россия готова жестко пресечь попытки Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие в Черном море якобы для поддержки Киева. Поэтому НАТО лучше бы прислушаться к словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и прекратить подобные провокационные действия, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Парламентарий, возглавляющий комитет по международным делам, отметил, что единственное, чего добьются Соединенные Штаты, отправляя еще больше кораблей в Черное море – это увеличения напряженности в регионе. При этом никакого смысла в таких действия нет.

Черноморский флот РФ имеет все необходимые силы и средства для пресечения провокаций США и НАТО. Любые корабли, которые появятся в акватории, будут сразу же взяты под наблюдение береговых ракетных комплексов. И малейшая попытка эскалации создаст Соединенным Штатам серьезные проблемы, заявил депутат.