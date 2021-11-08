Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия готова жестко пресечь попытки Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие в Черном море якобы для поддержки Киева. Поэтому НАТО лучше бы прислушаться к словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и прекратить подобные провокационные действия, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Парламентарий, возглавляющий комитет по международным делам, отметил, что единственное, чего добьются Соединенные Штаты, отправляя еще больше кораблей в Черное море – это увеличения напряженности в регионе. При этом никакого смысла в таких действия нет.

Черноморский флот РФ имеет все необходимые силы и средства для пресечения провокаций США и НАТО. Любые корабли, которые появятся в акватории, будут сразу же взяты под наблюдение береговых ракетных комплексов. И малейшая попытка эскалации создаст Соединенным Штатам серьезные проблемы, заявил депутат.

Вам может понравиться

Военный эксперт Ходаковский рассказал, будет ли Россия в случае войны захватывать Мариуполь и Одессу

Украинские политики все чаще заявляют о возможной войне с Россией. Полномасштабное противостояние допускает даже президент Владимир Зеленский, который за годы президентства «переобулся» и перешел на исключительно антироссийскую риторику. Военный эксперт

Физик Есаков: Микроволновая пушка гарантировано уничтожит беспилотник “Байрактар”

Единственным эффективным оружием против беспилотника «Байрактар», сейчас является микроволновая пушка, заявил замдиректора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков в беседе с «Газета.ру». Он пояснил, что турецкие конструкторы не смогут придумать

Курды нанесли 5 ракетных ударов по турецкой военной базе

Курды нанесли по турецкой военной базе превентивный ракетный удар, сообщил портал Avia.Pro. Объект в северной части Ирака подвергся атаке сразу пятью реактивными снарядами, которые, по предварительным данным, были выпущены из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |