Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности решить проблему с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши. Он также обвинил в кризисе Европу, которая сама позвала беженцев к себе. Именно это спровоцировало большое переселение народов Северной Африки и Ближнего Востока.

Польские читатели, комментарии которых перевел портал «ПолитРоссия», не согласны с российским лидером. Многолетняя антироссийская политика Варшавы все же сказалась, поэтому пользователи Сети возмущаются из-за заявления Путина:

«Русские “решают” проблемы, которые сами создают», – написал один из комментаторов.

«Может быть, они подождут с этой “помощью”, пока доедут новые танки “M1 Abrams”» – добавил гораздо более агрессивно настроенный читатель.

Впрочем, далеко не все поляки поддерживают такую точку зрения. Некоторые из них, напротив, поддержали российского президента: