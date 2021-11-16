Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности решить проблему с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши. Он также обвинил в кризисе Европу, которая сама позвала беженцев к себе. Именно это спровоцировало большое переселение народов Северной Африки и Ближнего Востока.
Польские читатели, комментарии которых перевел портал «ПолитРоссия», не согласны с российским лидером. Многолетняя антироссийская политика Варшавы все же сказалась, поэтому пользователи Сети возмущаются из-за заявления Путина:
«Русские “решают” проблемы, которые сами создают», – написал один из комментаторов.
«Может быть, они подождут с этой “помощью”, пока доедут новые танки “M1 Abrams”» – добавил гораздо более агрессивно настроенный читатель.
Впрочем, далеко не все поляки поддерживают такую точку зрения. Некоторые из них, напротив, поддержали российского президента:
«Не Владимир Путин пригласил беженцев в Европу, а немецкий канцлер», – совершенно справедливо высказался комментатор.