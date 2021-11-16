читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности решить проблему с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши. Он также обвинил в кризисе Европу, которая сама позвала беженцев к себе. Именно это спровоцировало большое переселение народов Северной Африки и Ближнего Востока.

Польские читатели, комментарии которых перевел портал «ПолитРоссия», не согласны с российским лидером. Многолетняя антироссийская политика Варшавы все же сказалась, поэтому пользователи Сети возмущаются из-за заявления Путина:

«Русские “решают” проблемы, которые сами создают», – написал один из комментаторов.

«Может быть, они подождут с этой “помощью”, пока доедут новые танки “M1 Abrams”» – добавил гораздо более агрессивно настроенный читатель.

Впрочем, далеко не все поляки поддерживают такую точку зрения. Некоторые из них, напротив, поддержали российского президента:

«Не Владимир Путин пригласил беженцев в Европу, а немецкий канцлер», – совершенно справедливо высказался комментатор.

Вам может понравиться

Политолог Солонников: США хотят заблокировать ответ России на наступление ВСУ на Донбассе

Политолог Дмитрий Солонников раскрыл цели военно-морских операций США в Черном море. Он пояснил, что учения американских кораблей, которые являются самыми крупными из разрешенных конвенцией Монтрё, и полеты стратегических бомбардировщиков B-52

Политолог Шорников оценил исход возможной войны между Молдавией и Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что российские миротворческие силы должны уйти из Приднестровья и освободить военные склады от своего оружия. Однако данная ситуация при определенном раскладе может перерасти в

Sohu: “Ледяное молчание” Путина в ответ на провокации сулит НАТО серьезные проблемы

«Ледяное молчание» президента РФ Владимира Путина в ответ на провокации Североатлантического альянса в Черном море не сулит Западу ничего хорошего, уверены авторы китайского издания Sohu. По их мнению, Путин отлично
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |