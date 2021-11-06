Профессор Ирина Огнева, являющаяся доктором физико-математических наук и заведующей лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН, заявила, что мухи-дрозофилы, которые побывали на МКС, смогут помочь специалистам создать препарат, способствующий повышению репродуктивной функции у мужчин. Её слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно рассказу Огневой, на МКС доставили 10 пар личинок мух. Спустя три дня полёта личинки вылупились, выросли и дали потомство. На Землю было возвращено уже около 500-600 мух.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить, как достаточно тяжёлые условия космического полёта влияют на репродуктивную систему самцов. Учёные исследовали подвижность сперматозоидов и скорость, с которой клетки репродуктивной системы поглощают кислород. В настоящее время исследования ещё продолжаются.

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