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Итальянские учёные обнаружили в своей стране вид комаров, нетипичных для данных мест.

Как сообщается, эти насекомые относятся к виду Aedes koreicus. Они были найдены на севере Италии. Согласно заявлению учёных, такие комары часто встречаются на севере Китая, в Южной Корее и Японии, а также в ряде регионов России. Насекомые довольно опасны из-за того, что могут переносить болезни, которые грозят людям смертельной опасностью.

Всего, согласно заявлению специалистов, было найдено около 6 тысяч личинок и примерно сотня яиц этих комаров. Указывается, что размножению комаров способствуют разные факторы, такие как климатические условия, среда, которая благоприятна для жизни личинок и другие факторы. Также указывается, что эти комары могут переносить холод.

Недавно учёные обнаружили, что собаки могут страдать психическими заболеваниями, которые похожи на человеческие. В частности, речь идёт о синдроме дефицита внимания.

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