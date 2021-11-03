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Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал публикацию американского издания Politico о стягиваемых Россией войсках к границам Украины. Он отметил, что хотя до рубежей соседней страны от того места, на которое указали журналисты, довольно далеко, РФ все же держит данное направление в уме.

По словам эксперта, Украина и НАТО сами вынуждают Москву действовать подобным образом. Киев по команде Альянса спровоцировал новый рост напряженности. Кроме того, НАТО регулярно проводит учения фактически у российских границ, не прекращая действовать на нервы. Поэтому Москва принимает все возможные меры для своей защиты.

«Теперь на этом фоне в любой момент может быть перекрыто Приднестровье, и нашему флоту придется проводить операцию c высадкой морского десанта. Если наши попытаются деблокировать Приднестровье, закрытое с одной стороной Украиной, с другой − Молдавией, то в этих условиях наш флот будет уничтожен американскими стратегическими бомбардировщиками», − заявил Сивков.

Он отметил, что Россия вынуждена готовиться к войне, которую ей навязывают НАТО и Украина. И возмущения Киева и Брюсселя, навязавших Москве конфликт, ее особо не интересуют, так как предпочтение отдается национальной безопасности.

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