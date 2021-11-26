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Шум вокруг турецких беспилотников Bayraktar – это не более, чем грамотно выстроенная реклама, уверен военный эксперт Константин Сивков. В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» он пояснил, что беспомощность этих аппаратов была видна еще в Карабахской войне.

БПЛА провели в Нагорном Карабахе несколько удачных операций, однако потом армянские ВС научились противостоять им и уничтожили большую часть дронов. При этом в распоряжении Армении не было современных средств ПВО.

В распоряжении России имеются зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1», «Тор», с-400 и С-500, для которых не существует неуязвимых целей. Они легко расправятся и с новыми беспилотниками Bayraktar Akıncı, которые Украина намерена купить у Анкары.

Эти дроны гораздо эффективнее, чем Bayraktar TB2. Они способны подниматься на большую высоту и дольше находиться в воздухе. Главное же преимущество – это возможность нести увеличенную полезную нагрузку, что позволяет принимать участие в боевых действиях, а не просто наносить несколько ударов и улетать на базу.

Несмотря на это, российские средства ПВО сумеют справиться с Bayraktar Akıncı. Для современных ЗРК эти беспилотники представляют собой легкую мишень.

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