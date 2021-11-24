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Сирия нанесла ответный удар на очередную атаку израильских истребителей. Средства ПВО страны обстреляли самолеты, однако ни одна из ракет не достигла цели. Боезаряд, который был направлен точно в истребитель, разорвался над Средиземным морем неподалеку от Хайфы и не нанес вреда противнику.

Действия сирийские войск ПВО стали ответом на очередной обстрел страны израильскими истребителями. Самолеты выпустили несколько крылатых ракет. Средства противовоздушной обороны перехватили большую их часть, однако в результате обстрела погибло двое военных и шесть мирных граждан.

Информация об ответном ударе Дамаска появилась в израильской прессе, однако официальный Тель-Авив пока не дает комментариев по этому поводу.

Напомним, что Израиль регулярно атакует Сирию. Ранее средства ПВО не отвечали на его удары, так как истребители не нарушают границ воздушного пространства САР.

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