Соединенные Штаты провоцируют Россию и раздувают на Западе антироссийские настроения. Но в случае войны РФ не позволит им легко одержать победу, уверены эксперты китайского издания Sina.

Они напоминают, что совсем недавно в Черном море проходили учения американских кораблей, а над регионом появлялись стратегические бомбардировщики ВВС США. На этот раз Вашингтон не рискнул пересечь красные линии, установленные президентом РФ Владимиром Путиным. Но провокации будут продолжаться.

Пентагон не зря осторожничает. В распоряжении России имеется современное вооружение, которое позволит ей не просто оказать достойное сопротивление США, а стереть их с лица земли. Гиперзвуковые ракеты, подводные беспилотники, модернизированная ядерная триада – все это поможет РФ одержать уверенную победу и навсегда избавиться от беспокойного потенциального противника.