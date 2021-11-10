Вашингтон не на шутку испугался намерения России начать патрулирование Мексиканского залива с использованием бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», пишет китайский портал Sina.

Авторы отмечают, что такой ход станет достойным ответом на учениях Соединенных Штатов и НАТО в Черном море. Для Вашингтона же он вообще является страшным сном, так как он даже представить не может российские стратегические самолеты на своем «заднем дворе».

Одновременно с этим он считает, что может творить что угодно у российских границ. Так, сейчас в Черноморском регионе находится сразу несколько кораблей Североатлантического альянса, которые проводят загадочные военно-морские операции. Россия уже объявила, что в противовес этим учениям начинает собственные крупномасштабные маневры со стрельбами и ракетными пусками.