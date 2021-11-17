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Ополчение самопровозглашенной ЛНР готовит для удара по ВСУ оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», сообщил портал Avia.Pro. По разным данным, в его распоряжении может находиться от трех до шести таких ОТРК и несколько десятков ракет. Это вооружение Луганская республика придерживает на тот случае, если Киев полностью откажется от выполнения Минских соглашений и окончательно сорвет перемирие на Донбассе.

ОТРК «Точка-У» – это весьма грозное оружие, способное одним ударом уничтожать целые подразделения вероятного противника. Комплексов в распоряжении ЛНР очень мало, однако в случае наступления Украины они будут обязательно пущены в ход и нанесут ВСУ серьезный урон, пишут эксперты портала.

Помимо тактических ракет, сюрпризом для Киева станет большое количество танков, которые имеются в распоряжении ЛНР и по своим параметрам превосходят бронетехнику ВСУ. Поэтому Украина не сможет быстро взять Луганск и всю территорию самопровозглашенной республики под свой контроль.

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