Ополчение самопровозглашенной ЛНР готовит для удара по ВСУ оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», сообщил портал Avia.Pro. По разным данным, в его распоряжении может находиться от трех до шести таких ОТРК и несколько десятков ракет. Это вооружение Луганская республика придерживает на тот случае, если Киев полностью откажется от выполнения Минских соглашений и окончательно сорвет перемирие на Донбассе.

ОТРК «Точка-У» – это весьма грозное оружие, способное одним ударом уничтожать целые подразделения вероятного противника. Комплексов в распоряжении ЛНР очень мало, однако в случае наступления Украины они будут обязательно пущены в ход и нанесут ВСУ серьезный урон, пишут эксперты портала.

Помимо тактических ракет, сюрпризом для Киева станет большое количество танков, которые имеются в распоряжении ЛНР и по своим параметрам превосходят бронетехнику ВСУ. Поэтому Украина не сможет быстро взять Луганск и всю территорию самопровозглашенной республики под свой контроль.