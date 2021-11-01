Несколько необычную атаку на украинскую бронетехнику провели военнослужащие самопровозглашенной ДНР. Подробности о ней рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на украинского журналиста-пропагандиста Юрия Бутусова.

Тот еще в октябре пожаловался на ополченцев, которые задействовали против расположенной в 10 километрах от линии разграничения украинской техники беспилотники с зажигательными боеприпасами. Эти ЗМГ спровоцировали возгорание и вывели из строя танки и бронетранспортеры ВСУ.

О точном ущербе Бутусов не упоминает. Он лишь уточняет, что зажигательные мины-гранаты были оснащены стабилизаторами, что позволило Народной милиции обеспечить высокую точность ударов. Однако возмущение пропагандиста показывает, что ВСУ был нанесен немалый урон.

Данный эпизод демонстрирует, что хотя современное оружие и имеет огромное значение, иногда можно использовать простые и эффективные методы для уничтожения противника.