Несколько десятков противотанковых ракетных комплексов готовы к отражению атаки украинской бронетехники, сообщил портал Avia.Pro. Журналисты уверены, что это позволит удержать ВСУ и не допустить их прорыва на территорию самопровозглашенных республик.

Разворачивать ПТРК по всей линии соприкосновения ДНР и ЛНР начали сразу после получения сообщения о 44 танках, которые движутся к фронту с украинской стороны. Даже если бронетехника просто перебрасывается поближе к границам республик, ополчение будет иметь страховку на случай полномасштабной наземной операции ВСУ.

Авторы публикации отметили, что украинская армия хоть и ведет обстрелы в нескольких направлениях, все же не рискует наступать. Это означает, что заявления командования о готовности атаковать Донбасс не совсем соответствуют действительности.