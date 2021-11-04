Подразделения ВС самопровозглашенной ДНР сперва успешно отразили попытки захватить Новую Марьевку, а затем пресекли вылазки украинских военных к населенному пункту Тельманово. После этого они перешли в контратаку и окружили под Старомарьевкой группу, в которую входит около 100 военнослужащих ВСУ.

Ополченцы заблокировали украинцам возможность вернуться к поселку Гранитное, расположенному на подконтрольной Киеву территории. Движение в любом направлении и попытка оставить Старомарьевку сразу же сопровождается обстрелом из автоматов, гранатометов или минометов, сообщает портал Avia.Pro.

Одновременно с этим ополчение готовит операцию по освобождению населенного пункта, однако провести ее будет не так просто, как может показаться. В селе проживает почти 200 гражданских, которые в случае начала боевых действий вполне могут попасть под удар первыми. Военнослужащие ВСУ прикрываются ними как живым щитом, а также прячут свою технику и вооружение за домами мирных жителей.