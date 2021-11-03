Если на территории Украины появятся войска США и НАТО, страна будет поделена на две части, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. Он пояснил, что Россия моментально отреагирует на переброску натовских войск в соседнее государство.

По словам эксперта, как только Киев примет решение разместить иностранных военных, РФ начнет операцию принуждения к миру. Практически сразу в конфликт вступит Североатлантический альянс, поэтому стороны снова придут к балансу сил. Однако Украина уже будет разделена на две части, находящиеся под контролем США и РФ.

Эксперт также отметил, что любое действие одной из сторон будет сразу же натыкаться на противодействие другой. Поэтому ни России, ни Соединенных Штатам нет никакого смысла сейчас развязывать полномасштабную войну.