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Если на территории Украины появятся войска США и НАТО, страна будет поделена на две части, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. Он пояснил, что Россия моментально отреагирует на переброску натовских войск в соседнее государство.

По словам эксперта, как только Киев примет решение разместить иностранных военных, РФ начнет операцию принуждения к миру. Практически сразу в конфликт вступит Североатлантический альянс, поэтому стороны снова придут к балансу сил. Однако Украина уже будет разделена на две части, находящиеся под контролем США и РФ.

Эксперт также отметил, что любое действие одной из сторон будет сразу же натыкаться на противодействие другой. Поэтому ни России, ни Соединенных Штатам нет никакого смысла сейчас развязывать полномасштабную войну.

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