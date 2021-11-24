Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об очередном успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания боезаряда состоялись на этой неделе в Баренцевом море.

Гиперзвуковая ракета, против которой в настоящий момент не существует «противоядия», была выпущена с фрегата «Адмирал Горшков» и успешно поразила цель в акватории Белого моря. Во время очередных испытаний она разогналась до 8 чисел Маха, что составляет примерно 10 тысяч километров в час.

Подтвержденная дальность поражения целей в настоящий момент составляет 350 километров, однако в будущем она должна достичь 1500 км. При этом боезаряд может одинаково успешно поражать как надводные, так и наземные цели. Высокая скорость и способность к маневрированию прямо в полете делает невозможным перехват ракеты любыми современными системами ПВО-ПРО.