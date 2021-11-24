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Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт заявления Польши о готовности провести с Россией беседу касаемо вопроса мигрантов на границе с Белоруссией. Своё сообщение Пушков опубликовал в своём Telegram-канале.

Согласно мнению сенатора, Польша хочет обвинить Россию в кризисе с мигрантами. Однако, как он указал, у неё ничего не получится. Готовность к обсуждению данного вопроса, по его словам, направлена на то, чтобы повысить статус страны в мире.

Пушков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису, так что Польше стоит оставить при себе свою готовность к обсуждениям. Кроме того, он напомнил, что недавно и. о. канцлера Германии Ангела Меркель уже пробовала переговорить с Россией на тему мигрантов, но ей сказали отправиться с этим вопросом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказался насчёт просьбы Польши снизить цены на газ. Он напомнил о антироссийских действиях Польши, в связи с чем такую просьбу считает странной.

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