Чиновник украинских ВВС в открытую снимал копии с содержащих государственную тайну документов для передачи их России, заявили представители Службы безопасности Украины. Подробности рассказало информационное агентство «РИА Новости».

В сообщении СБУ говорится, что инцидент с чиновником-шпионом произошел в Винницкой области. Он собирал данные о системах защиты украинских военных объектов, в число которых вошли и авиационные подразделения.

Чиновник никого не боялся и открыто делал копии, которые потом уносил домой, где и хранил, якобы намереваясь передать секреты российской стороне. Кроме того, у подозреваемого обнаружились «порочащие его связи». Двое родственников тайно получили гражданство РФ, которое тщательно скрывали от окружающих.