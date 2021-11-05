Дания чинит серьезные препятствия России в исследованиях Мирового океана, написал политолог Евгений Сатановский в своем Телеграм-канале. Так он прокомментировал задержание в Дании российского судна «Академик Иоффе» по иску обанкротившейся компании из Канады.

По словам Сатановского, недоумение вызывает арест корабля стоимостью в миллионы долларов из-за какого-то стотысячного искового заявления. При этом сделать практически ничего нельзя, так как международные суды могут растянуть эту историю на долгие годы.

Москва ограничилась лишь отправкой запросов, однако это совсем не тот метод, который помогает бороться с чистой воды рейдерскими захватами. По хорошему, РФ сейчас должна атаковать и взять под свой контроль порт, в котором находится исследовательское судно и вернуть корабль в Россию, невзирая на визги Запада. Если Москва так и будет писать запросы, то Дания и иже с ней начнут арестовывать все корабли подряд и РФ придется не высовываться из своих территориальных вод.

«Была страна, был у нее флот, были флотоводцы, и была она то империей, то сверхдержавой…», – предался воспоминаниям Сатановский.

Он также не без юмора предложил создать каперский флот, который бы выполнял столь сложные задачи. За него государство не отвечает, поэтому можно делать что угодно.