Турция даже не успела начать свое наступление на Сирии, но американские военные уже предали курдов, заявил политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он отметил, что Анкара довольно убедительно пообещала стереть в порошок всех, кто будет мешать ее «священной войне», поэтому ВС США быстро побросали вещи в грузовики и убрались на территорию Ирака.

Эксперт пояснил, что Россия своевременно вмешалась в сирийский конфликт и фактически сорвала американцам организованную ними «арабскую весну», направленную на силовое свержение Башара Асада. На днях президент САР впервые за несколько лет пообщался по телефону с королем Иордании, которая хоть и не разрывала дипломатические отношения с соседями, но и на диалог идти не особо стремилась.

Это стало большим разочарованием для США, которые после грозных заявлений о наступлении Турции бросили курдов. Все эти годы они промывали им мозги, вынуждая сбросить Асада, но трусливо бежали, испугавшись серьезной атаки со стороны Анкары. Теперь Россия и Иордания вполне смогут поддерживать мир и стабильность в Сирии. Игнорируя при этом устремления Турции, которая слишком зарвалась, но вряд ли решится на реальное вооруженное столкновение с правительственными силами и войсками РФ.