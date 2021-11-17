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Испытания в космосе российской противоспутниковой системы настолько расстроили Вашингтон, что он внезапно озаботился судьбой Международной космической станции. Хотя дело совсем не в ней, уверен политолог Евгений Сатановский.

Он пояснил, что истерика Соединенных Штатов вызвана наличием у РФ мощного противоспутникового оружия. Уничтожение недействующего космического аппарата «Целина-Д» ярко продемонстрировало его возможности. Но США пошли по проторенной дорожке, обвиняя и укоряя Россию в создании риской для МКС, а также выражая традиционную глубокую обеспокоенность.

«До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали», – высказал свое мнение Сатановский.

Он также отметил, что России не привыкать к безосновательным обвинения со стороны Соединенных Штатов.

«Понятно, что сам факт того, что российские военные умеют поражать и космические цели, американское руководство расстроил до крайности. Но кто обещал, что им будет легко? Пускай теперь терпят…», – подвел итог политолог.

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