Испытания в космосе российской противоспутниковой системы настолько расстроили Вашингтон, что он внезапно озаботился судьбой Международной космической станции. Хотя дело совсем не в ней, уверен политолог Евгений Сатановский.

Он пояснил, что истерика Соединенных Штатов вызвана наличием у РФ мощного противоспутникового оружия. Уничтожение недействующего космического аппарата «Целина-Д» ярко продемонстрировало его возможности. Но США пошли по проторенной дорожке, обвиняя и укоряя Россию в создании риской для МКС, а также выражая традиционную глубокую обеспокоенность.

«До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали», – высказал свое мнение Сатановский.

Он также отметил, что России не привыкать к безосновательным обвинения со стороны Соединенных Штатов.