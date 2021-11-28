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Донбасс представляет собой лишь маленькую горячую точку на огромном поле боя в войне, которую Запад давно ведет против России. Поэтому нужно прекратить опасаться санкций и прочих проблем от США и ЕС, и как можно скорее эту самую точку погасить. Чтобы сделать подобное, совсем не обязательно вводить войска на территории Украины, уверен политолог Евгений Сатановский.

Он пояснил, что для пресечения украинских провокаций на Донбассе достаточно использовать методы Израиля, которые много лет задействуются на линии разграничения.

Артиллерийские установки, минометные и гранатометные подразделения, которые открывают огонь по самопровозглашенным ЛНР или ДНР должны моментально уничтожаться вместе с личным составом. Также необходимо мгновенно ликвидировать командиров ВСУ, которые на фронте отдают преступные приказы либо разрабатывают планы военных операций.

После таких действий России Киев уже через пару дней перестанет стрелять по мирному населению. И тихо вернется к исполнению Минских соглашений, которые сейчас полностью игнорирует.

При этом Россия обойдется без открытой войны, которая никому не нужна, а западные хозяева Киева не смогут ничего предпринять. Украина же быстро отзовет войска с Донбасса, что автоматически стабилизирует ситуацию.

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