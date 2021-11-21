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Вероятность войны между Россией и Западом составляет 100 процентов, уверен политолог Евгений Сатановский. Неизвестны лишь сроки ее начала и то, будет ли использоваться в этой войне ядерное оружие.

Запад развернул широкий антироссийский фронт, частями которого является и попытка Тайипа Эрдогана возродить «Большой Туран» при помощи Великобритании, и кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши, и натовские войска, осваивающие Украину.

Вопросы, по словам эксперта, вызывает также готовность России к войне. Есть ли у нее на самом деле стратегические вооружения, превосходящие американские и насколько они готовы к возможному военному противостоянию.

В интервью изданию “Украина.ру” Сатановский также напомнил, что главную роль в западных планах, направленных против России, исполняет Великобритания.

«Британцы были везде в этом мире — в Крымскую войну Британия воевала против нас, и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить. Более полтораста лет прошло, имеют право», – съязвил политолог.

Об Украине эксперт высказался в том духе, что эта «странная игра» с ее Нормандскими форматами, Минскими соглашениями и иными «разводками» всем давно надоело. Москве просто нужно выполнить бесконечно высказываемое пожелание Киева и атаковать соседнюю страну вплоть до Приднестровья. Только так эту тему можно закрыть окончательно.

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