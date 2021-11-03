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Американский самолет Boeing E-8 Joint STARS в сопровождении двух заправщиков КС-135 несколько часов кружил у границ России над Черным морем. Эта воздушная машина предназначена для обнаружения и передачи координат целей наземным или морским боевым системам, что вызвало настороженность экспертов.

Самолет появился на свет после модификации пассажирского лайнера Boeing 707–300. Его главная задача – выявлять наземные цели, после чего наводить на них боевые системы Североатлантического альянса. В небо воздушное судно поднялось с немецкой базы Рамштайн, где располагается сразу две разновидности подобных самолетов.

По словам экспертов, после взлета Boeing E-8 Joint STARS взял курс на Болгарию, через воздушное пространство которой оказался над Черным морем. Заправщики неотступно следовали за ним, что говорит о длительности и серьезности миссии.

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