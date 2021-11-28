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27 ноября в киевском аэропорту приземлился британский военно-транспортный самолет A400 с группой спецназа Королевских сил, вооружением и боеприпасами, сообщил портал Avia.Pro. Предполагается также, что воздушная машина доставила в украинскую столицу и оружие с материально-техническим обеспечением для ВСУ.

Транспортник прилетел в Киев с авиабазы Brize Norton. На этом военном объекте дислоцируется 16-я десантно-штурмовая бригада ВС Великобритании. Именно это подразделение упоминали в Минобороны страны, когда анонсировали отправку военнослужащих на Украину.

Официальной информации от Лондона и Киева пока нет, однако не в интересах обеих стран разглашать подобные данные. Вероятность того, что сведения от Avia.Pro являются достоверными, весьма велика. Ведь Великобритания давно известна своей антироссийской риторикой и вполне могла пойти на переброску войск для организации провокаций против России.

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