Из-за российских санкций фермеры из Польши уже в течение почти 7 лет не могут экспортировать свои яблоки в РФ. Они требуют от властей наказать Россию.

Причина их негодования кроется в том, что в стране повышается импорт российской сельскохозяйственной продукции, так как обратные поставки не были запрещены. Поэтому польские производители фруктов и овощей стали все чаще заявлять о необходимости введения дополнительных ограничительных мер в отношении РФ.

Владельцы сельскохозяйственных предприятий в Польше заявляют, что нужно запретить российским компаниям экспортировать свою продукцию в Европу, отомстив тем самым Москве за введенные ранее санкции. В СМИ напоминают, что запрет на ввоз фруктов и овощей из ЕС был введен в России летом 2014 года из-за резкого ухудшения отношений с Западом.