К 2022 году Национальный центр информатизации планирует завершить работу над программным обеспечением, способным прогнозировать массовые протестные акции, беспорядки и митинги, пишет издание «Коммерсантъ». ПО создается в рамках реализации программы «Безопасный город», разработанной МЧС.

Программное обеспечение будет получать информацию из целого ряда источников, включая записи и онлайн-изображения с «умных» камер, из социальных сетей, средств массовой информации и прочих. Анализ этой информации позволит своевременно обнаруживать попытки организации массовых беспорядков.

Также в случае обнаружения митингов и протестных акций ПО даст возможность правоохранителям оценить их масштаб, определить направление движения толпы, а также удостовериться, что имеющееся на месте количество силовиков достаточно для поддержания порядка.

В пресс-службе «Ростеха», в структуру которого входит центр информатизации, рассказали, что концепция данной системы была подписана еще в 2014 году премьер-министром Дмитрием Медведевым. Она предполагает не только прогнозирование массовых беспорядков, но и координацию действий разных силовых структур, поддержание транспортной, общественной и экологической безопасности.