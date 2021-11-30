читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

К 2022 году Национальный центр информатизации планирует завершить работу над программным обеспечением, способным прогнозировать массовые протестные акции, беспорядки и митинги, пишет издание «Коммерсантъ». ПО создается в рамках реализации программы «Безопасный город», разработанной МЧС.

Программное обеспечение будет получать информацию из целого ряда источников, включая записи и онлайн-изображения с «умных» камер, из социальных сетей, средств массовой информации и прочих. Анализ этой информации позволит своевременно обнаруживать попытки организации массовых беспорядков.

Также в случае обнаружения митингов и протестных акций ПО даст возможность правоохранителям оценить их масштаб, определить направление движения толпы, а также удостовериться, что имеющееся на месте количество силовиков достаточно для поддержания порядка.

В пресс-службе «Ростеха», в структуру которого входит центр информатизации, рассказали, что концепция данной системы была подписана еще в 2014 году премьер-министром Дмитрием Медведевым. Она предполагает не только прогнозирование массовых беспорядков, но и координацию действий разных силовых структур, поддержание транспортной, общественной и экологической безопасности.

Вам может понравиться

The Sun: Объединение РФ и Китая в военной сфере грозит Европе и США катастрофой

Если Россия и Китай будут углублять военное сотрудничество и объединяться, Соединенные Штаты и ЕС ждет катастрофа, пишет британский таблоид The Sun. Особенно сложно придется США, которые утратят свой статус гегемона

Ледокол “Иван Папанин” получил 3 контейнерных пусковых установки с 12 крылатыми ракетами “Калибр”

Патрульный ледокол «Иван Папанин» вооружили 12 крылатыми ракетами «Калибр-К», которые способны уничтожить противника на расстоянии около 1400 километров. Это судно получило три пусковых установки, замаскированных под морские контейнеры. Столь большая

Первый канал продолжит показ 10-го сезона «Голоса» в память о Градском

Представители Первого канала отметили, что текущий сезон «Голоса» будет продолжен до конца в память об Александре Градском, который скончался несколько дней назад. Согласно их словам, организаторы шоу посчитали, что они
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 14 °C |