Виктор Кладов, глава одного из подразделений «Ростеха», отметил, что в 2023 году будет сформирована особая летная эскадрилья, которая будет предназначена для борьбы с лесными пожарами.

Новую воздушную группу создадут по поручению российского лидера Владимира Путина. Через 2 года в нее должны будут войти вертолеты Ми-26Т и Ка-32А11М. Затем спустя еще один год она получит воздушные суда Бе-200ЧС, способные садиться на воду. Планируется изготовить сразу 10 самолетов-амфибий. Первые поставки начнутся в 2024 году.

Что касается винтокрылых машин, то спецгруппа будет включать в себя 2 Ми-26Т и 10 Ка-32А11М. Согласно словам Кладова, эскадрилью планируется держать на нынешнем балансе госкомпании. Для ее формирования будут выделены деньги из ФНБ. В СМИ отмечают, что на это будет потрачено примерно полсотни миллионов долларов.