Тема перемещения российских войск к границам Украины продолжает будоражить воспаленное воображение многочисленных американских «экспертов». На этот раз в ходе изучения спутниковых снимков они ухитрились обнаружить российскую военную технику в непосредственной близости от самопровозглашенной ЛНР.

Подробности рассказал портал Avia.Pro. Авторы отметили, что с точки зрения «экспертов», Россия, размещая свои боевые машины в 40 км от границы с республиками Донбасса, готовится поддержать их в случае начала крупномасштабной наступательной операции ВСУ.

На снимках действительно можно увидеть некое подобие военного лагеря, однако рассмотреть, что на них именно боевая техника, довольно сложно. По мнению специалистов, это в основном грузовые автомобили.

Напомним, что в Киеве неоднократно заявляли, что не видят каких-либо перемещений российских войск, опасных для страны. Вполне вероятно, что техника просто принимает участие в маневрах и не собирается двигаться к Украине.