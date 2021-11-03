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Агрессивные действия Турции на сирийской территории вынуждают Россию действовать все жестче. Так, буквально на днях почти над самой турецкой границей появился истребитель-бомбардировщик Су-34, полет которого стал демонстрацией силы и стремления остановить Анкару.

Напомним, что Турция намерена атаковать курдские формирования, невзирая на недовольство России и Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro пишет, что Анкара уже ведет наступательные операции сразу на двух направлениях, хотя официального объявления об их начале пока не было.

При всем этом Турция постоянно атакует позиции курдов, расположенные в непосредственной близости от российских военных баз. Она полностью игнорирует требования РФ прекратить нанесение таких ударов, что вынуждает РФ действовать более решительно.

Полет истребителя Су-34 должен послужить предупреждением, что если Анкара продолжит провокации, у нее возникнут серьезные проблемы.

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