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Ракетный катер «Шуя» ВМФ РФ организовал «теплую встречу» американского эсминца Arleigh Burke, который вошел в Черное море. Бортовые системы этого корабля зафиксировали ракетную атаку на пути в украинский порт Одесса.

Катер провел учебные стрельбы, выпустив при этом несколько зенитных ракет, а также открыл огонь из орудия АК-176. Ориентируясь на бортовые системы, американский экипаж подумал, что удары наносятся по нему и моментально объявил боевую тревогу, сообщил портал Avia.Pro.

Командование Черноморским флотом подтвердило стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М» и артиллерийской установки, а также подчеркнуло, что Катер «Шуя» проводил плановые учения.

Напомним, что в Черное море вошел очередной американский эсминец. Цели его появления в регионе не разглашаются. США транслируют стандартные фразы о «поддержке Украины» и «демонстрации солидарности» с Киевом.

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