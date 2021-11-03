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Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» после установки на него современных цифровых систем выйдет в море после ремонта совершенно другим судном. Он станет эффективным и успешным охотником за субмаринами потенциального противника в дальней морской зоне.

Корабль будет передан флоту уже до конца этого года. Ремонт и модернизация длились 7 лет и за это время «Неустрашимый» преобразился. На него установили уникальную электронную аппаратуру, которая способна принимать и обрабатывать сигналы с гидролокаторов и радаров, тщательно анализировать их и разрабатывать рекомендации для экипажа по уничтожению противника.

Помимо этого, корабль снабдили электронной навигационной станцией, которая сможет анализировать данные обо всех надводных и подводных средствах в подконтрольном районе. Цифровое оборудование способно работать с огромными массивами информации и отслеживать параметры перемещения любого судна. Благодаря этому корабль сможет держать ситуацию под контролем и обеспечивать безопасное судоходство.

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  • 02.11.2021
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