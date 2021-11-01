На новостном портале «Авиа.про» отметили, что российские военные не покидали базу в сирийском Айн Иссе, а, напротив, усилили ее, готовясь к нападению турецких войск.

Ранее в СМИ появилась информация, что военнослужащие РФ покинули базу и наблюдательные блок-посты на фоне заявлений Анкары о скором вторжении ее вооруженных сил в северную часть Сирии. Однако в действительности они сохранили свое присутствие в регионе. Кроме того, по появившимся в сети фотоснимкам можно заметить, что российская база была укреплена дополнительными ограждениями и мешками с песком.

Журналисты отмечают, что командование также решило увеличить численность личного состава на базе. Это указывает на то, что российские ВС намерены не только наблюдать за ситуацией в районе, но и препятствовать любым попыткам Турции захватить его под свой контроль.