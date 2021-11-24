Соединенные Штаты регулярно критикуют зенитно-ракетные комплексы С-400, однако паника, возникшая в США из-за вестей о продаже этих ЗРК Ирану подтверждает, что Вашингтон как огня боится российского оружия, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что панические настроения передались также союзникам Америки – Саудовской Аравии, Турции и Израилю.

Портал приводит публикацию американского издания The National Interest, в которой говорится, что появление передовых ЗРК С-400 на вооружении Ирана станет серьезной проблемой для США и их союзников. Последние версии этих комплексов способны обнаруживать и сбивать самолеты-невидимки F-35 и B-2, которые НАТО считает неуязвимыми. Больше всех должен быть недоволен Израиль, который постоянно атакует Сирию своей истребительной авиацией. С-400 станут для него опасной угрозой.

В настоящий момент точно неизвестно, на каких условиях Иран приобретет у России комплексы С-400. Но переговоры продолжаются и вероятность появления в распоряжении Тегерана современных систем ПВО растет с каждым днем.