Черноморский флот продолжает учения со стрельбами, в которых задействованы боевые корабли, самолеты и береговые ракетные комплексы. Привлекли к маневрам и подводные лодки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ,

Субмарины получили четкую задачу – потопить неприятельские морские цели. В их качестве выступили ракетные корабли ВМФ РФ. Эта задача была выполнена успешно.

Пресс-служба отмечает, что учения с экстренным погружением подводных лодок и нанесением ракетных ударов по надводным целям были запланированы несколько месяцев назад. Поэтому они не имеют никакого отношения к очередному заходу в акваторию Черного моря американского флагманского корабля и эсминца Porter.

О первом из них остроумно отозвался президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ВМС США предоставили возможность посмотреть на боевые корабли в бинокль или прицел.