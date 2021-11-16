Сотрудники ПФР отметили, что граждане РФ, обладающие пенсионными накоплениями, могут отправить заявление на получение единовременной выплаты в размере почти 19 тысяч рублей.

Отмечается, что для получения данной выплаты необходимо иметь общие накопления, величина которых не превышает пяти процентов от накопительной и страховой частей пенсии. Величина срочных пенсионных выплат в этом случае составит около 1,8 тысячи рублей. Кроме того, можно получить дополнительную прибавку к пенсии в размере почти 1,2 тысячи рублей.

Однако в ПФР добавляют, что для получения этой надбавки необходимо соответствовать двум условиям. Во-первых, набрать свыше 21 пенсионного балла, а, во-вторых, иметь трудовой стаж в размере не менее 25 (мужчины) или 20 (женщины) лет. Для подачи заявления следует прийти в офис ПФР или воспользоваться официальным сайтом.