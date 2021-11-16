Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники ПФР отметили, что граждане РФ, обладающие пенсионными накоплениями, могут отправить заявление на получение единовременной выплаты в размере почти 19 тысяч рублей.

Отмечается, что для получения данной выплаты необходимо иметь общие накопления, величина которых не превышает пяти процентов от накопительной и страховой частей пенсии. Величина срочных пенсионных выплат в этом случае составит около 1,8 тысячи рублей. Кроме того, можно получить дополнительную прибавку к пенсии в размере почти 1,2 тысячи рублей.

Однако в ПФР добавляют, что для получения этой надбавки необходимо соответствовать двум условиям. Во-первых, набрать свыше 21 пенсионного балла, а, во-вторых, иметь трудовой стаж в размере не менее 25 (мужчины) или 20 (женщины) лет. Для подачи заявления следует прийти в офис ПФР или воспользоваться официальным сайтом.

Вам может понравиться

Украинский Bayraktar TB2 нанес два ракетных удара по Докучаевску

Жители Докучаевска публикуют в Сети уникальные видеокадры удара по городу, выполненного с беспилотного аппарата «Байрактар ТБ2», сообщает портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что на записи видно, как ударный дрон ВСУ выпускает

В Китае раскритиковали военную помощь США, предоставленную Украине

В Китае возмутились из-за помощи, которую США оказали Украине недавно. Как сообщается, США отправили в Украину 80 тонн различных боеприпасов. Боеприпасы были отправлены в рамках «помощи в сфере безопасности». Ранее
  • Анна
  • 15.11.2021
  • читать 1 минуту

Франция собирается отправить на Донбасс свои военные подразделения

Франция собирается защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Он также распорядился отправить военные подразделения на Донбасс, пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |